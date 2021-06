AMÉRICA: Nico Castillo le manda fuerte indirecta a Santiago Solari

El delantero chileno Nicolás Castillo viajó con el resto de sus compañeros del América a Estados Unidos, donde el club capitalino realizará su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Sin embargo, el atacante sudamericano sabe que no está precisamente en los planes del estratega argentino Santiago Solari, motivo por el que le mandó una fuerte indirecta en redes sociales.

Foto: Captura de Twitter

¿Cuál fue el recado de Castillo para Solari?

En su cuenta de Instagram, el ariete originario de Santiago compartió una publicación en la que aparece entrenando con el América, la cual acompañó de un mensaje supuestamente dirigido a Solari.

"Cuando te digan que NO, demuéstrales que SÍ", fue el escueto, pero claro mensaje del exjugador de Pumas.

Nico se engancha con periodista

Eso no fue todo, pues el futbolista de 28 años también se enganchó con la publicación de un periodista que en Twitter realizó una encuesta en la que preguntó si dejarían jugar al chileno en el América, aún sabiendo que el andino no ha podido tener actividad desde enero de 2020 a causa de una doble trombosis en la pierna.

"Perdón, pero cuál es el riesgo que tengo? Fuiste conmigo a Atlanta y hablaste con el doctor? Porque él me dijo que no tengo riesgo . Si sabes algo me avisas", respondió molesto el jugador surgido de la Universidad Católica.

Foto: Captura de Twitter

EVG