AMÉRICA: Directiva del club promete fichaje bomba para el Apertura 2021

Falta un mes para que comience el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, certamen que será el segundo de Santiago Solari al frente del América, que desea superar lo logrado en el Guard1anes 2021.

Hasta el momento, las Águilas han sumado a sus filas a Miguel Layún, Salvador Reyes y Fernando Madrigal, aunque Santiago Baños, presidente deportivo del club, prometió la llegada de un refuerzo bomba, de esos que tanto les gusta a los seguidores de los azulcremas.

¿Qué dijo Santiago Baños al respecto?

El directivo del América comentó que el equipo capitalino traería a un refuerzo bomba siempre y cuando el jugador cumpla con el perfil que se busca, pero principalmente que se cuente con los recursos para ficharlo.

"No es que nos interese o no, vemos lo que necesita el club y lo que esté dentro de las posibilidades, cuando se requiera y alguien que cumpla con lo que necesitamos se podrá hacer una inversión importante", dijo Baños en entrevista con TUDN.

Sin embargo, el directivo no mencionó nombres de posibles futbolistas y además hizo énfasis en que si no se logra fichar a alguien de todos modos el plantel está bien conformado.

"Si se logra dar alguien dentro de las posibilidades y que pueda venir a aportar y sea lo que necesitamos se dará una contratación de ese tipo, si no, seguiremos como estamos, que creo lo hemos hecho bien; el torneo pasado estuvimos peleando siempre el primer lugar", concluyó Baños Reynaud.

¿Podría llegar Arturo Vidal?

El pasado 14 de junio, el chileno Arturo Vidal reconoció que le gustaría jugar con el América, esto después del debut de su selección en la Copa América contra Argentina.

"Me gusta México, me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero necesito que el interés sea de las dos partes", mencionó el futbolista del Inter de Milán.

