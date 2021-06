AMÉRICA: ¡Está claro! Arturo Vidal quiere jugar en Coapa de manera urgente (VIDEO)

El chileno Arturo Vidal tiene claro dónde quiere seguir su carrera futbolística y eso es en las Águilas del América, pero el delantero aún espera una propuesta formal por parte de la institución.

Al término del partido contra Argentina en la Copa América en donde su selección y la Albiceleste empataron a un tanto, Arturo Vidal resaltó que su deseo es jugar en América.

Ahi esta lo que dijo Arturo Vidal



pic.twitter.com/kI4QiD5aHl — Javier Mizar (@JavierMizar24) June 15, 2021

"Me gusta México, me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero necesito que el interés sea de las dos partes", dijo "El Rey Arturo" en una entrevista con TUDN.

En diversas ocasiones el actual atacante del Inter de Milan ha resaltado que uno de sus más grandes sueños es jugar en el América de México, sobre todo porque muchos de sus paisanos han vestido esos colores.

Santiago Baños asegura que es un jugador muy caro

Santiago Baños, director deportivo del América, indicó en una entrevista con el periódico italiano Tuttosport que es prácticamente imposible que el América pueda pagar un fichaje como el de Arturo Vidal, exfutbolista del Barcelona.

"No hemos tenido contactos al respecto, no es posible que podamos pagar una transferencia de ese tipo. Puede que Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros; Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", aseveró Baños al citado medio.

Según información de otros medios, el salario que percibe el originario de San Joaquín, Santiago, con el Inter es de 7.92 millones de dólares, cifra muy alta para cualquier equipo de la Liga MX.