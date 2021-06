AMÉRICA: Directiva de Las Águilas da pistas del fichaje de Arturo Vidal

Si bien todavía falta aproximadamente mes y medio para el próximo torneo de la Liga MX, el América quiere llegar lo mejor reforzado para dejar atrás el mal sabor que le dejó su eliminación en cuartos de final del Guard1anes 2021.

Uno de los jugadores que la afición de las Águilas desea que la directiva fiche para la próxima campaña es el chileno Arturo Vidal, quien la última campaña militó con el Inter de Milán. Pero al parecer el sueño de la afición azulcrema se quedará en eso.

¿El América renuncia a fichaje de Vidal?

Santiago Baños, director deportivo del América, indicó en una entrevista con el periódico italiano Tuttosport que es prácticamente imposible que el América pueda pagar un fichaje como el de Arturo Vidal, exfutbolista del Barcelona.

Foto: Captura de Twitter

"No hemos tenido contactos al respecto, no es posible que podamos pagar una transferencia de ese tipo. Puede que Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros; Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", aseveró Baños al citado medio.

Según información de otros medios, el salario que percibe el originario de San Joaquín, Santiago, con el Inter es de 7.92 millones de dólares, cifra muy alta para cualquier equipo de la Liga MX.

El portal especializado Transfermarkt indica que el valor de Vidal Pardo, dos veces campeón de la Copa América con la selección de su país, es de 4.26 millones de dólares.

¿Cuándo regresa el América a la actividad?

El América tiene programado su primer partido de preparación para el Torneo Apertura 2021 el próximo 4 de julio, cuando mida fuerzas ante el subcampeón Santos en Salt Lake City.

El 7 del mismo mes, las Águilas chocan en San José ante el Atlas, mientras que tres días más tarde enfrentan en San Antonio a Tigres, en lo que será el reencuentro con Miguel Herrera.

