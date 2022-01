AMÉRICA: Nicolás Benedetti revela cómo fue su triste salida de Coapa

El colombiano Nicolás Benedetti llegó al América a principios de 2019 como un fichaje prometedor. Sin embargo, las cosas no salieron bien para jugador y club, por lo que ahora se encuentra viviendo una nueva etapa en la Liga MX con el Mazatlán FC.

El originario de Cali contó con tristeza como se dio su salida del equipo de Coapa, en el que estuvo durante seis torneos, el último de ellos el pasado Grita México Apertura 2021.

Las fuertes declaraciones del exjugador del América

"Es el equipo más grande. La presión de allá es más, y necesitaba un cambio. De pronto mi circunstancia en el América fue lamentable. A mí me sirvió mucho en lo personal, porque me pasaron cosas que nunca me habían pasado, y aprendí muchas cosas", comentó el sudamericano en entrevista con Marca Claro.

Por otra parte, Benedetti Roa se dijo contento por la nueva oportunidad que recibió en el balompié nacional con el Mazatlán FC, club con el que debutó el pasado 9 de enero en la derrota por 3-0 frente a Chivas, en la Fecha 1 del Clausura 2022.

te puede interesar AMÉRICA: El fichaje de emergencia que las Águilas le robarían a Santos

"Necesitaba encontrarme conmigo mismo y es por ganarme el lugar que me merezco por todo el trabajo. Contento de poder llegar a Mazatlán, muy ilusionado de poder estar en esta institución", subrayó "El Poeta del gol".

Con la camiseta del América, el futbolista de 24 años anotó ocho goles y registró cuatro asistencias en 52 compromisos con las Águilas.

EVG