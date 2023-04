América: 'Tano' Ortiz da su postura tras el castigo recibido por la pelea con Nicolás Larcamón (VIDEO)

Fernando Ortiz, director técnico del América, habló ante la prensa acerca de la bronca que tuvo el pasado fin de semana con el también argentino Nicolás Larcamón, entrenador del León.

Sereno, el 'Tano' reconoció que su actitud con el timonel de La Fiera, a quien le rompió la playera que tenía puesta, no fue la mejor, por lo que se comprometió a tener un mejor control de sus emociones.

"He hablado muy poco con la directiva esa es la realidad, agradecimiento a la afición pero es algo que no tiene que ocurrir, no es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte, tendré que controlar las emociones personales y va a quedar ahí dentro del campo de juego", comentó el estratega del América ante los medios de comunicación.

Ortiz, quien recibió una sanción de dos partidos de parte de la Comisión Disciplinaria, admitió que le duelo no estar en la banca en los partidos contra Monterrey y Cruz Azul, pero confía en los integrante de su cuerpo técnico.

"¿Doler? duele. Cuando un entrenador está fuera por expulsión en cualquier equipo duele, pero estoy sumamente tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera dentro del campo de juego. Yo debo aprender de lo que me sucedió, que no vuelva a suceder y continuar, quedan dos o tres partidos importantes para cerrar de la mejor manera", resaltó.

¿Cuándo volverá Ortiz al banquillo del América?

Debido a que en las Jornadas 14 y 15 Fernando Ortiz no estará en el banquillo del América por su sanción, será hasta la Fecha 16 su regreso.

El 'Tano' reaparecerá en un juego de las Águilas hasta el próximo 22 de abril, cuando los capitalinos enfrenten a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Azteca.

EVG