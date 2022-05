AMÉRICA: ¡VIENE LA BOMBA! Las Águilas, cerca de firmar a este crack sudamericano

🚨El América 🇲🇽 está interesado en Gustavo Del Prete.

*️⃣Deportivamente, el delantero de Estudiantes (LP) tiene el visto bueno.

*️⃣El club aún no se decide a avanzar porque no sabe si cuenta con el dinero. Su cláusula de rescisión es de u$s 5.000.000 libres de impuestos. pic.twitter.com/u15y8MfiHp