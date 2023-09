América vs Chivas: Henry Martín amenaza con nuevo festejo ante el Rebaño; "No me interesa lo que piensen"

Los últimos clásicos entre América y Chivas han estado marcados por los festejos del goleador de las Águilas, Henry Martín, los cuales han generado polémica por sus burlas hacia el Rebaño Sagrado.

En vísperas de un nuevo duelo entre azulcremas y rojiblancos, el también seleccionado tricolor lanzó una amenaza hacia los tapatíos, pues aseguró que si anota festejará como quiera hacerlo.

"No me interesa lo que piensen y digan los demás; claro que cada partido hay una exigencia de que piden nuevos festejos, es difícil, no todo se puede, pero lo intentamos, por intentos no paramos", advirtió el atacante del América en charla con TUDN.

🦅🦅🦅

¿Será que a @HenryMartinM le gusta ser la pesadilla de Chivas y lo mucho que incomodan sus festejos al rebaño y su afición?



Aquí responde el capitán azulcrema en exclusiva para @TUDNMEX @TUDNUSA



RT si eres del America y quieres más festejos de la ‘Bomba’ en clásicos pic.twitter.com/x8eNB9LOVZ — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) September 13, 2023

En ese sentido, Martín dijo estar consciente de que sus controversiales celebraciones le han generado rechazo y odio de un sector de la afición de Chivas.

"Pienso que el odio hacía mí claro que ha subido, definitivamente me gané muchos, pero obviamente ¿qué esperaban con los festejos?, pero no me debo a los demás, yo me debo a mí, a mi equipo y a mi afición y con que nosotros estemos bien yo estoy bien", ahondó el ariete del cuadro capitalino.

¿Henry Martín jugará el clásico América vs Chivas?

El atacante de 30 años de edad no ha tenido actividad con el América en lo que va del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

En las primeras tres fechas del campeonato, Henry Martín estaba concentrado con la Selección Mexicana que disputó y ganó la Copa Oro, justa en la que consiguió dos anotaciones.

Posteriormente, el originario de Mérida, Yucatán, participó en los dos duelos que los de Coapa afrontaron en la fase de grupos de la Leagues Cup, pero sufrió un problema muscular en el gemelo en el calentamiento previo al cotejo de dieciseisavos de final contra el Chicago Fire.

La 'Bomba' todavía no sabe si tendrá actividad en el América vs Chivas, pero confía en jugar al menos unos minutos en el duelo a efectuarse en el Estadio Azteca.

Henry Martín celebra un gol con el América en la fase de grupos de la Leagues Cup. Foto: Mexsport

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Chivas?

Los precios de las entradas para el clásico nacional de este sábado entre América y Chivas van de los 350 hasta los 950 pesos.

Los más baratos son los de la Zona 400, 500 y 600, seguidos por los de la Zona 300 y 100 cabecera norta, cuyo valor son de 450 y 550 pesos, de manera respectiva.

Los de 100 cabecera sur tienen un costo de 600 pesos, mientras que los de 100 lateral y 100 plus valen 900 y 950 pesos, en ese orden.

EVG