América vs Pumas: Ángel Reyna se mofa desmedidamente de los felinos y asegura que "SON MIS HIJOS"

El América vs Pumas es considerado por muchos como un duelo de mayor rivalidad al América vs Chivas. Uno de los que así lo ve es Ángel Reyna, exfutbolista de las Águilas.

A horas del esperado clásico capitalino de este sábado en el Estadio Azteca, el 'Pleititos' se burló del conjunto felino al asegurar que nunca hubiera jugado con los auriazules porque son sus hijos.

"Creo que hay más rivalidad con Pumas que con Chivas. Viví tres o cuatro campales contra Pumas en fuerzas básicas. Creo que para el único (equipo) que me negaría (a jugar) sería Pumas, porque Pumas no me entra, son mis hijos", declaró el exjugador del América en entrevista con TUDN.

Ángel Reyna recordó el gol que anotó en el triunfo de 2-0 de América sobre Pumas en la Jornada 17 del Clausura 2011, duelo que se efectuó en Ciudad Universitaria y en cuyo festejo se burló de la afición de los del Pedregal al celebrar con un 'Goya'.

"Después de ese festejo, ¡imagínate! Hablo con muchas amistades que son de Pumas y digo, ‘pobrecito’, porque fue en su cancha. Que el acérrimo rival les gane y quedar campeón goleador en la cancha del acérrimo rival es algo bien bonito", comentó Reyna Martínez.

El 'Pleititos' debutó con el América profesionalmente en el 2004 y entre 2009 y 2011 vivió una segunda etapa con los azulcremas. Su último club como futbolista fue el Veracruz en el 2019.

El único América vs Pumas que Mohamed ganó con los de Coapa

Antonio Mohamed ganó sus primeros dos partidos en el banquillo de Pumas y este fin de semana vive su primer clásico capitalino con los universitarios ante el América, club del que fue director técnico en el 2014.

El 'Turco' solamente estuvo un año en el timón de las Águilas, pero en ese lapso tuvo la oportunidad de dirigir cuatro duelos contra los auriazules, dos de fase regular y dos de Liguilla, de los cuales solamente ganó uno.

La cuarta fue la vencida para el 'Turco' Mohamed, cuando los de Coapa se impusieron 1-0 en la vuelta de aquellos cuartos de final gracias a un gol de Paolo Goltz, avanzando así a semifinales por su mejor posición en la tabla tras el 1-1 en el global.

EVG