América vs Real Estelí: ¿Dónde y a qué hora VER el partido la Concachampions 2024 EN VIVO y GRATIS?

América busca una remontada en el Estadio Ciudad de los Deportes para avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions y eliminar al Real Estelí, que en el duelo de ida venció sorpresivamente el equipo más ganador del futbol mexicano.

Las Águilas cayeron en Nicaragua de manera impactante 2-1 ante el Estelí, que llega con la ventaja y con la misión de dar una de las grandes campanadas en la historia de la Concacaf Champions Cup.

Para este duelo el América saldrá de su casa, el Estadio Azteca, y hará de local en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde irá con todo por la victoria, pues se reporta que en la convocatoria del duelo estaría Henry Martín y Kevin Álvarez.

¡Entrenamiento nocturno desde Ciudad de los Deportes! 🌃🏟️ pic.twitter.com/WlH4i7s2bg — Club América (@ClubAmerica) February 14, 2024

La Bomba ha estado fuera de acción por una lesión en el tobillo, la cual aqueja desde la Jornada 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, en donde los de Coapa se midieron ante el Necaxa, pero según información de Fox Sports el delantero podría regresar ante el club nicaragüense.

Si América le logra dar vuelta podría medirse a Chivas en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Para seguir con vida en el torneo las Águilas deben ganar por cualquier marcador sin goles, si ganan 2-1 habría penaltis.

Si reciben dos o más goles, los emplumados deben ganar por una diferencia de por lo menos dos anotaciones. El empate global los elimina de la Concachampions.

¿Dónde ver el América vs Real Estelí de Concachampions?

El América vs Real Estelí, partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions, inicia este miércoles a las 21:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports.

Real Estelí no teme para enfrentarse al América en CDMX

El Real Estelí no presenta miedo a su partido en la Ciudad de México ante el América, pues el jugador Byron Bonilla incluso se animó a decir que no jugar en el Estadio Azteca puede ser beneficioso.

"La verdad no sé qué tanta ventaja sea no estar en cancha de ellos, es un punto bueno para nosotros, pero sigue siendo el América, el rival a vencer, debemos de aprovechar las ventajas que nos den y que sea lo que Dios quiera", dijo.

Bonilla, quien anotó uno de los dos goles en la victoria del Real Estelí en Nicaragua, indicó que está tranquilo, pues no hay presión por medirse al América.

“En mi caso, puedo comentarlo, mi caso es dormir tranquilo, como lo digo, es jugar futbol, no me van a matar, a disparar, no va a ser fácil, es el rival a vencer, pero duermo tranquilo, me ha dado resultado, hay emoción, la picardía de querer ganar, pero no me va a desvelar hasta que llegue el momento”, agregó.

aar