América vs Toluca: La bronca entre Emilio Lara y Jean Meneses tras el pase de los Diablos Rojos a la final (VIDEO)

La eliminación a manos del Toluca en las semifinales de la Liga MX caló hondo en el América, al grado de que algunos jugadores de las Águilas sostuvieron una bronca al final del juego con los integrantes de los Diablos Rojos.

En un video que circula en redes sociales se aprecia al canterano americanista Emilio Lara muy molesto con el chileno Jean Meneses, con quien sostuvo un candente duelo personal en el primer tiempo del juego efectuado en el Estadio Azteca.

Algunos jugadores del América alejaron al "Pelón" de la discusión, lo cual no impidió que Lara lanzara insultos al aire hacia el jugador del Toluca, que con el empate 1-1 selló su pase a la final del Apertura 2022.

Los compañeros de Jean Meneses también se acercaron al chileno para evitar que el pleito con el futbolista del club capitalino trascendiera, pues los dirigidos por Nacho Ambriz tienen en puerta los dos duelos de la final contra el vencedor de la eliminatoria entre Monterrey y Pachuca.

Toluca no llegaba a una final de la Liga MX desde el Clausura 2018, cuando sucumbió por marcador global de 3-2 a manos del Santos Laguna.

El gesto de Erick Aguirre con Marino Hinestroza luego de lesionarlo en el Pachuca vs Monterrey

Monterrey quedó con un pie fuera de la final de la Liga MX después de ser goleado 5-2 por el Pachuca en la semifinal de ida, encuentro que a los regios se les complicó más tras la expulsión de Erick Aguirre por una plancha sobre Marino Hinestroza.

Horas después del incidente en el Estadio Hidalgo, Aguirre fue al vestidor a disculparse con en el futbolista colombiano, quien estaba acostado y acompañado de su esposa y su padre.

"Brother, ¿cómo estás?. Vengo a pedirte una disculpa, los que me conocen saben que no soy una mala persona y mucho menos ‘mala leche’. Una disculpa, y ojalá no sea nada grave. Cualquier cosa ahí vamos a estar en contacto”, le dijo el defensa del Monterrey al extremo del Pachuca, que será visitante en la semifinal de vuelta de la Liga MX.

EVG