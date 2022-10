LIGA MX: Erick Aguirre y su noble gesto con Marino Hinestroza luego de lesionarlo en el Pachuca vs Monterrey (VIDEO)

Monterrey quedó con un pie fuera de la final de la Liga MX después de ser goleado 5-2 por el Pachuca en la semifinal de ida, encuentro que a los regios se les complicó más tras la expulsión de Erick Aguirre por una plancha sobre Marino Hinestroza.

Horas después del incidente en el Estadio Hidalgo, Aguirre fue al vestidor a disculparse con en el futbolista colombiano, quien estaba acostado y acompañado de su esposa y su padre.

"Brother, ¿cómo estás?. Vengo a pedirte una disculpa, los que me conocen saben que no soy una mala persona y mucho menos ‘mala leche’. Una disculpa, y ojalá no sea nada grave. Cualquier cosa ahí vamos a estar en contacto”, le dijo el defensa del Monterrey al extremo del Pachuca, que será visitante en la semifinal de vuelta de la Liga MX.

Erick Aguirre recibió la tarjeta roja al minuto 64, cuando los Tuzos ya ganaban el encuentro por marcador de 3-2. Poco después, Rogelio Funes Mori falló un penalti que hubiera significado el 3-3 el el cotejo de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2022.

El encuentro de vuelta entre Monterrey y Pachuca se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre, cuando Rayados sea local en el Estadio BBVA, donde debe ganar por tres goles de diferencia para seguir con vida en el certamen.

te puede interesar Pachuca humilla a Rayados y ya piensa en la final

¿Cuándo fue la última final de Monterrey y Pachuca en Liga MX?

El Monterrey buscará a una hazaña para instalarse en su primer final de Liga MX en tres años, pues no disputa una serie por el título del Apertura 2019, cuando se coronó a costa del América.

Por su parte, el Pachuca intenta llegar a su segunda final en el futbol mexicano por segundo semestre consecutivo, luego de que en el pasado Clausura 2022 fue vencido por el Atlas en la última instancia.

EVG