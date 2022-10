F1: Checo Pérez recibe fuerte penalización en la parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos

Malas noticias para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez a dos días de la celebración del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 (F1), pues tendrá una fuerte penalización en la parrilla de salida.

La FIA dio a conocer que el volante de la escudería Red Bull fue sancionado con cinco lugares para la carrera del próximo domingo en el Circuito de las Américas, debido a que usó su quinto motor de combustión interna de la temporada.

Checo Pérez se ubica en el segundo puesto del campeonato de pilotos de F1 con 253 puntos, uno más de los que suma el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con cuatro carreras por disputar, por lo que la sanción puede afectar el objetivo del tapatío de finalizar la campaña como subcampeón.

Checo Pérez 🇲🇽 recibirá una penalización de 5 lugares en la parrilla de salida en el #AustinGP

🇺🇲



Esto debido a su quinto cambio de ICE (Unidad de Combustión Interna)



¿Por qué es bueno? Porque lo hacen una carrera antes de México, para así llegar al AHR sin ningún riesgo pic.twitter.com/Rran2PZPFB — Оscar Torres (@osrotoso) October 21, 2022

El chino Guanyu Zhou, de la escudería Alfa Romeo, también recibirá esta penalización por la misma razón, informó la FIA.

En Austin, Texas, Checo Pérez buscará obtener su décimo podio de la temporada de F1, luego de que el pasado 9 de octubre acabó segundo en el Gran Premio de Japón.

Julio César Chávez temió por su vida con Checo Pérez al volante

Julio César Chávez y Sergio Checo Pérez son dos de los deportistas más destacados en su respectiva disciplina, poniendo en alto a México con sus actuaciones e incluso han convivido juntos, pero el encuentro no fue el mejor, pues la leyenda del boxeo mexicano la pasó mal junto al piloto de la Fórmula 1.

"El Gran Campeón Mexicano" contó que conoce a Checo Pérez "desde hace mucho, cuando estaba chico, apenas empezaba todavía no entraba la Fórmula 1" y cuando coincidieron en un automóvil el histórico púgil tricolor temió por su vida.

"Un día me dio un ride, me dio una vuelta en el autódromo como 250 km/h y le dije una grosería, me quedo viendo y le dije bájame cab*** porque nos vamos a estampar me dijo: 'uuuuuuy', y me le bajé. Ya no lo he saludado”, contó el "César del Boxeo" para ESPN.

EVG