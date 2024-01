Atlético de Madrid vs Real Madrid | ¿Dónde ver EN VIVO el juego de Octavos de Final de Copa del Rey?

El Estadio Cívitas Metropolitano recibe el segundo derbi del año entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que este jueves 18 de enero se enfrentan por un boleto a los cuartos de final de la Copa del Rey, apenas una semana después de que los merengues se impusieron a los colchoneros en las semifinales de la Supercopa de España.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con la moral por los cielos, pues tres días después de su victoria sobre su rival citadino derrotaron al Barcelona para alzar el trofeo de la Supercopa española.

El Atlético de Madrid también buscan revancha contra el Real Madrid por su eliminación a manos del 14 veces campeón de Europa en los cuartos de final de la Copa del Rey el año pasado.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Atlético de Madrid vs Real Madrid?

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid comienza a las 14:30 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo y en exclusiva por la señal de Sky Sports.

Fans del Real Madrid querían pasillo del Atlético

Los hinchas del Real Madrid querían que el Atlético respetara la tradición de que los jugadores hagan un pasillo para aplaudir a sus oponentes al ingresar a la cancha previo al silbatazo inicial, pero se quedarán con las ganas de ver dicho gesto.

“Tenemos un gran respeto y un gran saludo para el entrenador (Carlo Ancelotti), para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos”, aseveró al respecto el técnico colchonero Diego Simeone.

El Atlético tampoco hizo el pasillo de honor cuando recibió al Madrid luego de que su clásico rival se consagró campeón de LaLiga en el 2022.

Carlo Ancelotti señaló que su equipo hubiera hecho las cosas de otra manera, pero le restó importancia a la decisión del Atlético.

“Hay que respetar las decisiones de cada club", dijo el timonel italiano. "Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid puede hacer las cosas de distintas maneras, y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros”.

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann y Morata.

​Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Rodrygo y Vinícius Jr.

Últimos derbis entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Real Madrid 5-3 Atlético de Madrid (Semifinales Supercopa de España 2024) Atlético de Madrid 3-1 Real Madrid (Fecha 6 LaLiga 2023-2024) Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid (Fecha 23 LaLiga 2022-2023) Real Madrid 3-1 Atlético de Madrid (Cuartos de final Copa del Rey 2023) Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid (Fecha 6 LaLiga 2022-2023) Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid (Fecha 35 LaLiga 2021-2022) Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid (Fecha 17 LaLiga 2021-2022) Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid (Fecha 26 LaLiga 2020-2021) Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid (Fecha 13 LaLiga 2020-2021) Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid (Fecha 22 LaLiga 2019-2020)

