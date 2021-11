BARCELONA: El día que Rafa Márquez regañó a Lionel Messi...¿Por qué?

Rafael Márquez y Lionel Messi fueron compañeros en el Barcelona, hace más de una década, cuando el club blaugrana no atravesaba por un momento tan malo como hoy en día.

Cuando jugaban juntos, Rafa Márquez tuvo un roce con Lionel Messi, debio a que el astro argentino no pasaba la pelota, algo que molestaba al exseleccionado mexicano.

"Le daban la pelota (a Messi) y empezaba a burlar a uno y a otro, llegaba a la portería y no hacía gol, entonces ya sabes que a mí no me gusta perder ni en las canicas. Regañé a Leo porque no pasaba la pelota y no anotaba, se enfadó, empezamos a discutir, Pep entra y calla a Leo, y la bronca se acabó", dijo en El Chiringuito.

Al final Pep Guardiola fungió como un juez y logró calmar todos los problemas entre ambos, que en ocasiones se conectaban de buena manera en el Barcelona.

DEJABAN SUS DIFERENCIAS A UN LADO

Además, confesó que pese a que no eran amigos, cuando se disputaban los partidos, ambos se transformaban para intentar dar lo mejor de sí en cada juego.

"Nunca fuimos muy buenos amigos que digamos, siempre fue una buena relación, cordial y de respeto. Ambos éramos callados, en el vestidor así la llevábamos y ya en el campo nos transformábamos para ganar cada partido",