BARCELONA: Así fue la impresionante presentación de Xavi Hernández como DT

Con la promesa de recuperar la mejor versión del Barcelona, Xavi Hernández despertó el lunes la ilusión de un club a la deriva en su primera temporada sin Lionel Messi.

Compañero de Messi durante una etapa rutilante hace una década, Xavi fue presentado oficialmente el lunes como técnico y fijó el objetivo de “reflotar la nave del barcelonismo”.

Xavi recibió una recepción con bombos y platillos en el estadio Camp Nou, un tipo de acto que se reserva para los grandes fichajes del club. Casi 10 mil aficionados corearon su nombre y agitaron banderas desde las gradas.

“Sé que es un momento complicado, tanto económicamente como deportivamente, pero tengo las ganas y la ilusión para devolver la ilusión”, afirmó Xavi.

“A los jugadores les pediré exigencia, porque somos el Barça, el mejor club del mundo. Necesitamos exigencia máxima en el trabajo y a partir de aquí, esfuerzo, respeto... Aquí no vale ni empatar ni perder, tenemos que ganar”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR BARCELONA: Los culés oficializan a Xavi como su nuevo DT con espectacular video

BARCELONA SUPERARÁ LA ETAPA SIN MESSI

Enfatizó que el Barcelona no renunciará a su propuesta de futbol ofensivo pese a la partida de Messi, quien acabó en el Paris Saint-Germain debido a los problemas financieros del club catalán.

“Messi me ha mandado un mensaje y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas, le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está”, dijo. "Tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está”.

rmp