BARCELONA: La emotiva despedida de Ronald Koeman a Lionel Messi

Dos días después de que se anunció la salida del argentino Lionel Messi el Barcelona, el holandés Ronald Koeman, entrenador de los blaugranas, rompió el silencio.

El director técnico de 58 años de edad dedicó unas emotivas palabras de despedida hacia el astro sudamericanos en sus redes sociales.

¿Qué escribió Ronald Koeman?

En sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, Ronald Koeman compartió algunas imágenes en las que aparece con Messi, a quien le agradece todo lo que hizo por la entidad culé.

"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos", escribió el timonel de 58 años, quien llegó al banquillo del Barcelona hace un año para reemplazar a Quique Setién.

Koeman también resaltó el profesionalismo del rosarino en la campaña en la que estuvo al frente de los catalanes y lo catalogó como el mejor futbolista del mundo.

"Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!", subrayó.

El Barcelona debuta en la Temporada 2021-2022 de la Liga de España el próximo 15 de agosto, cuando reciba en el Estadio Camp Nou a la Real Sociedad.

