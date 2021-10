BARCELONA: Laporta asegura que hay más opciones que Xavi Hernández para ser DT

El Barcelona está considerando otros posibles candidatos además del exjugador Xavi Hernández para tomar el lugar del técnico despedido Ronald Koeman, indicó el presidente del club el viernes.

Joan Laporta fue bombardeado con preguntas sobre la especulación generalizada que vincula a Xavi al cargo. En cada una de ellas, Laporta se limitó a elogiar al mediocampista sin revelar detalles respecto a la búsqueda del sucesor de Koeman.

🗣 @JoanLaportaFCB: “Xavi está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien y tengo muy buenas referencias” pic.twitter.com/czzHR0Doqn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2021

“Tengo muy buenas referencias suyas y mi opinión sobre él es muy buena. También tenemos otras opciones”, indicó en referencia a Hernández.

“Nunca he cambiado el discurso. Siempre he dicho que acabará siendo entrenador del Barça, incluso me gustaría que lo fuera durante mi presidencia, pero no sé cuándo. Algún día Xavi Hernandez entrenará al Barça. Vive por el futbol, le encanta el futbol, es del Barça y lo tiene como objetivo prioritario en su vida”, agregó.

Xavi, de 41 años, actualmente dirige al club qatarí Al-Sadd, al cual se unió tras su salida del Barcelona en 2015 luego de 25 títulos en 17 temporadas. Jugó para Al-Sadd antes de convertirse en su técnico en 2019.

Laporta inició su segundo periodo como presidente del Barcelona a mediados de la temporada pasada luego que su predecesor dejó el cargo en medio de una crisis financiera del conjunto catalán y malos resultados dentro de la cancha.

