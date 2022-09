BOX: "Canelo" Álvarez deja los guantes, deberá ser operado; ¿qué tiene y cuándo podrá volver a pelear?

Saúl Álvarez ganó su pelea ante Gennady Golovkin y retuvo el campeonato indiscutido de peso supermedio en la trilogía ante el kazajo, pero tras la contienda el "Canelo" confirmó que tiene que ser operado, por lo que colgará los guantes.

El peleador tapatío señaló que sus molestias en la mano desde 2021, cuando enfrentó a Caleb Plant por las cuatro fajas de las 168 libras, lesión que no le permitió dar el 100 por ciento ante Dmitry Bivol y GGG. No se sabe la fecha de la operación, pero medios señalan que Álvarez regresaría hasta 2023.

"Tengo que operarme la mano. Me tienen que hacer una limpieza en la mano, será con láser y me llevará seis semanas de recuperación", reveló Álvarez Barragán al finalizar la trilogía contra el kazajo campeón de peso medio.

Después, en entrevista con Azteca Deportes, el "Canelo" agregó: "La verdad es que no podía entrenar al cien por cien, no podía prepararme bien por mi mano, el boxeo es lanzar madrazos y en los entrenamientos no podía" y para finalizar dijo: "Desde Caleb Plant tuve la lesión, pero por un descuido dejas pasar el tiempo, piensas que no va a pasar nada, pero ahí está el resultado; no me gusta perder".

"Canelo" y Curry festejan la victoria del mexicano ante GGG

En las peleas de Saúl "Canelo" Álvarez siempre hay grandes personalidad deportivas y del mundo del espectáculo, el pasado sábado en Las Vegas, en su combate ante Gennady Golovkin no fue la excepción y tras ganar la reyerta el boxeador mexicano celebró con Stephen Curry.

El "Chef", campeón de la NBA, estuvo con el monarca absoluto de peso supermedio en su vestidor tras el combate y en su cuenta de Instagram el jugador de los Golden State Warriors compartió un video con el "Canelo".

"Estoy aquí con el campeón, "Canelo"", comenzó diciendo Stephen Curry, a lo que Saúl Álvarez contestó: "Los dos ganamos este año, es el mejor" y el triplero de la NBA finalizó con: "Es todo lo que hacemos (ganar), tú eres el mejor".

"Ambos ganamos este año... Él es el mejor."



Canelo tiene solo palabras de amor para Steph Curry🤝🏻🏆



