Box: 'Canelo' Álvarez recibe fuerte e impactante noticia antes de su próxima pelea

🚨 Artur Beterbiev and Dmitry Bivol overtake Canelo Alvarez in The Ring’s pound-for-pound list:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Bud Crawford

4️⃣ Artur Beterbiev

5️⃣ Dmitry Bivol

6️⃣ Canelo Alvarez

7️⃣ 'Bam' Rodriguez

8️⃣ Tank Davis

9️⃣ Junto Nakatani

🔟 Devin Haney



