BOX: Detienen a Julio César Chávez Jr.(VIDEO)

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. se volvió a meter en problemas, luego de que se diera a conocer que fue detenido por la policía.

El hijo de "La Leyenda" decidió transmitir el momento de su detención a través de sus redes sociales. El motivo de esto es porque presuntamente traía un arma.

Este es el video donde Julio César Chávez Jr. es detenido por la Policía de Mazatlán, mientras viajaba en su coche.



Supuestamente el hijo de la leyenda venía armado. pic.twitter.com/W1yWj7DING — Josefa Gout (@JosefaGout) January 14, 2022

“Bájate tantito, queremos platicar contigo. Para empezar, vienes armado”, se escucha a un policía, mientras que el pugilista revira “Yo no vengo armado”.

Los hechos pasaron cerca de plaza Galerías en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo a lo que se escucha en el video.

Chávez Jr. le ha bajado novias al "Canelo"

El boxeador mexicano aseguró hace unos días que tiene más "pegue" que el "Canelo" Álvarez y que incluso le ha bajado a varias novias en ocasiones anteriores.

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras, por eso me tiene tanto coraje", dijo Julio César Chávez Jr.