BOX: Julio César Chávez Jr. le envía fuerte advertencia a Jake Paul (VIDEO)

Después de que aceptó su interés por enfrentarse a Jake Paul en una pelea de box, Julio César Chávez Jr. le envió un contundente mensaje al youtuber estadounidense.

En una de sus publicaciones en Instagram, "El Hijo de la Leyenda" definió como basura a la personalidad de Internet y aseguró que lo derrotaría sin mayores inconvenientes.

La advertencia de Chávez Jr. a Jake Paul

"Te aseguro que le patearé el trasero a Jake Paul; es más, quiero que el ganador se lo lleve todo cuando luche contra Jake Paul. El ganador se lleva todo el dinero. Jake Paul es una basura, lo voy a noquear", aseveró el oriundo de Culiacán, Sinaloa.

Las declaraciones de Chávez Jr. se produjeron después de que se enterara que Jake Paul dijo que le gustaría enfrentarlo para "callar a los críticos".

"No sé cuántas derrotas tiene, pero es un buen récord y me emociona. Quiero pelear con un boxeador de verdad y voy a tener un poco de paciencia", señaló el youtuber en una charla con The Volume Sports.

El último combate de box de Julio César Chávez Jr. fue el pasado 18 de diciembre, cuando derrotó al peruano David Zegarra.

EVG