BOX: Julio César Chávez se burla del "Terrible" Morales y lo reta a una exhibición

Julio César Chávez y Erik Morales, dos de las grandes leyendas del box nacional, se dijeron de todo en el podcast “Un Round Más", conducido por el "Terrible", por lo que acordaron tener una pelea de exhibición.

"El César del Boxeo" aprovechó su invitación en el podcast para burlarse de Morales por no utilizar el gancho como recurso a lo largo de su carrera, motivo por el que lo retó a un combate y le advirtió que lo vencería.

"¿Sabes una cosa? Me gustaría hacer una exhibición contigo", dijo Julio César Chávez, a lo que el "Terrible" respondió "Cuando gustes la hacemos".

Pero Chávez se mofó al decir "No sabes ni tirar un pin... gancho" y la respuesta del tijuanense fue "No ocupé ganchos wey, nada más voy a ser catcher contigo".

Chávez le recrimina a Morales por no enfrentarlo en una pelea de box

En el transcurso de la charla, "El César del Boxeo" le recriminó al "Terrible" por el hecho de que nunca quiso protagonizar una pelea de box.

"Nunca me quiso ayudar, le daba miedo. No te hagas pen... Erik, siempre me tuviste miedo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras peleado conmigo?", comentó el sonorense, a lo que Morales replicó "A la mejor me hubieras madreado, pero también te hubiera puesto unos buenos ching...".

Julio César Chávez le propuso a Erik Morales que su pelea de box sea a finales de año, a lo que el actual diputado federal le contestó "claro que sí, encantado", aunque ya no especificaron en dónde ni cuándo se subirán al ring.

A lo largo de su carrera, "El César del Boxeo" disputó 115 combates de box, de los cuales ganó 107, perdió seis y empató dos. Por su parte, el "Terrible" afrontó 61 pleitos, saliendo avante en 52 de ellos y perdiendo los otros nueve.

