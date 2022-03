VIDEO: "Terrible" Morales recuerda su pelea con Cuauhtémoc Blanco; "te voy a matar"

El Bar-Bar, un antro que se encontraba en la Ciudad de México, era frecuentado por distintas personalidades deportivas; en una ocasión, Erick "Terrible" Morales y Cuauhtémoc Blanco se hicieron de palabras dentro del bar, al grado que casi llegan a los golpes.

El "Terrible" Morales, exboxeador campeón del mundo en cuatro divisiones de peso, relató en su podcast "Un round más" cuando el exjugador del América lo amenazó de muerte y se enfrascaron en una discusión.

"Una vez yo me iba a pelear con Cuauhtémoc en un antro, salimos de pleito, se me puso bravo, me empezó a insultar y me dijo: 'te voy a matar', yo me reía en su cara y le dije: 'cuándo quieras, para que veas que acá sí hay con qué quererte', pero la gente no nos dejó. Fue en el famoso Bar-Bar", recordó el púgil nacido en Tijuana, Baja California.

Failteson rememora altercado con Cuauhtémoc Blanco

En el mismo podcast, el periodista deportivo David Faitelson rememoró aquel famoso golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco en el estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz, en un partido entre escualos y Águilas, incidente del que hoy en día se siguen burlando en las redes sociales del comunicador.

"Termina el juego y le digo a mi camarógrafo: 'oye, el portero bajó rapidísimo al vestidor a cambiarse los tachones’, porque tenía miedo de resbalarse, iba a ir a la zona de vestidores al pasillo para ahí hacerle frente a Cuauhtémoc. Le digo: 'síguete a Grosso porque ahí va a haber golpes’", comentó el conductor de ESPN.

Faitelson, por seguir al portero del Veracruz (Grosso) se terminó por meter a una zona donde se encontraba Cuauhtémoc y fue en los vestidores en donde el ídolo del América le propinó el golpe al periodista mexicano, quien aseguró que fue una "caricia".

“Ya Cuauhtémoc había entrado al vestidor y yo estoy contra la pared del vestidor cuando siento un golpe, realmente fue un golpe con la mano así (cerró el puño y lo acercó a su nariz)”, finalizó David Faitelson.

