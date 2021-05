BOX: Julio César Chávez Jr. amenaza con no subirse al ring en la despedida de su padre

A tres semanas de la despedida de Julio César Chávez del box, Julio César Chávez amenazó con no subirse al ring ante el brasileño Anderson Silva, leyenda de la UFC.

"Los promotores pen... de la pelea no han mandado un contrato para pelear, no me han mandado un contrato. Luego quieren hacer pen... a uno, uno por buena gente no dice nada", aseveró Chávez Jr. en una de sus historias de Instagram para explicar el motivo por el cual no pelearía.

¿Dónde será la despedida de Julio César Chávez?

Héctor Camacho Jr., hijo del Macho Camacho, será el rival ante el que se despedirá del box Julio César Chávez el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco.

"Ya debe estar porque faltan 15 días. Si no llega, no me voy a subir y ellos piensan que sí, por eso dejan pasar. Cada día que pasa, es un por ciento más de lo que dije ayer y así sucesivamente, entonces empieza la cuenta regresiva", arremetió el hijo del César del Boxeo.

Dentro del mismo evento también está programado un combate entre Ramón Álvarez, hermano del "Canelo" y Omar Chávez, hermano de Julio César Jr.

EVG