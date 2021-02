Box: Julio César Chávez manda contundente mensaje tras la pelea del "Canelo" Álvarez

La pelea del "Canelo" Álvarez ante Avni Yildrim terminó de manera prematura, tras un contundente nocaut del mexicano orillado por el turco, quien ya no salió al cuarto round.

Ante esto, las críticas llegaron para el pugilista mexicano, pues en redes sociales fanáticos y expertos le reclamaron que le pusieron a un rival a modo y fácil de noquear.

Julio César Chávez Jr. también se expresó en redes sociales y aseguró que él quiere pelear contra el "Canelo" y que no cobraría ni un peso por el combate, aunque lo haría con una condición.

"¡Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!", escribió el "Hijo de la Leyenda" en sus redes sociales.

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

Julio César Cháves Jr pide la revancha y no cobraría

Ésta sería la revancha entre los dos boxeadores mexicanos, luego de que el primer episodio lo ganara el "Canelo" Álvarez sin ningún inconveniente.

Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero ! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

"Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero !", escribió Julio César Chávez Jr.

