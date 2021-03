Julio César Chávez vs "Macho" Camacho Jr., la última pelea de la leyenda mexicana

Julio César Chávez y "Macho" Camacho Jr., presenta en la explanada del icónico Teatro Degollado de Guadalajara la función “Dinastía Chávez”, que se celebrará el 19 de junio en el Estadio Jalisco; el duelo estelar será en homenaje al fallecido Héctor “Macho” Camacho y será la última pelea de "La Leyenda" en su historia.

La velada también contará con la presentación de Julio César Chávez Junior, contra rival por designar, así como con el tercer pleito entre Omar Chávez y Ramón “Inocente” Álvarez.

Chávez González reconoció que fue la amistad y admiración que tuvo por su gran rival, fallecido en 2012, lo que lo convenció de hacer el combate contra el hijo del “Macho”.

Julio César Chávez y "Macho" Camacho presentan su próxima pelea. Foto: Especial

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho Jr, dije que no, y cuando me cuestionaron el por qué, les dije que porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era homenaje al 'Macho' Camacho, acepté. Peleé contra cinco puertorriqueños, y el más hablador fue Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió. Fuimos grandes amigos, le tengo un gran aprecio, pero seguro se va a enojar por la tunda que le voy a dar a su hijo”, dijo "La Leyenda".

Además, el gran campeón mexicano anunció que la exhibición que dará en Guadalajara el 19 de junio, será la última en su carrera, por lo que quiso tener a sus hijos acompañándolo.

“Acepté porque es mi última exhibición, mi cuerpo no da para más, así que contra Camacho Jr será la última vez que me suba al ring, por eso metí a mis hijos, para tener ese recuerdo”, aseguró Julio César Chávez.

Héctor Camacho Junior, el “Machito”, reconoció que tenía mucho tiempo buscando pelear contra uno de los Chávez y aseguró que será algo personal, pues por fin encontró la oportunidad que estaba buscando desde aquel 12 de septiembre de 1992, cuando Julio César Chávez venció a su padre.