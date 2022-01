BOX: Julio César Chávez Jr. explota contra su padre y revela que lo golpeaba

Julio César Chávez Jr. arremetió de nueva cuenta contra su padre Julio César Chávez, una de las grandes leyendas del box nacional, y no se guardó nada.

El pugilista de 35 años de edad reveló que él y su madre fueron víctimas de violencia de parte del "César del Boxeo" en su época como deportista y que incluso se drogaba más que él.

"Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él", manifestó Chávez Jr. en sus redes sociales.

Chávez Jr. también arremete contra sus hermanos

Eso no fue todo, pues el oriundo de Culiacán, Sinaloa, también se dio tiempo para criticar a sus hermanos Cristian y Nicole, de quienes dijo que tienen problemas con el alcohol desde hace tiempo, pero que no hay consecuencias al respecto.

"Mis hermanos tienen tomando todos los fines de semana desde hace cinco años y no los internan, ¿pero qué pasa? que ellos no generan nada, por eso no lo hacen", recalcó.

Por último, el boxeador de 35 años de edad confesó que ha tratado de limar asperezas con su padre, motivo por el que escucha con atención sus consejos.

"He intentado hacer las paces con mi papá, le hago caso y todo. He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista", concluyó.

