BOX: Julio César Chávez Jr. revela que tiene COVID-19 y envía fuerte mensaje (VIDEO)

Julio César Chávez Jr., quien disputó su más reciente pelea de box el pasado 18 de diciembre, dio a conocer, muy molesto, que se contagió de COVID-19, pese a que en dos ocasiones previas había salido negativo.

"Me dio COVID-19, salí positivo. Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El COVID me la pel... ", reveló en un video "El Hijo de la Leyenda".

Julio César Chávez arremete contra su esposa

Por otra parte, el pugilista de 35 años de edad lamentó que su esposa Frida Muñoz no le permite tener comunicación con sus hijos.

"Ella no me ha hablado, no me contesta, le dice a mis hijos que no contesten la tablet", comentó al respecto el originario de Culiacán, Sinaloa.

Es la primera vez en lo que va de la pandemia que Chávez Jr. contrae el coronavirus. Sin embargo, el mes pasado su padre se contagió, pero superó la enfermedad.

"A todos mis amigos, a todos México, a todos los que me quieren y a los que no me quiere, gracias. Hoy ya salí negativo, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones y bendiciones. Síganse cuidando, sana distancia y hagan mucho ejercicio", dijo Chávez en aquella ocasión.

EVG