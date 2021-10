BOX: Julio César Chávez lanza fuerte declaración contra el "Canelo" Álvarez

Julio César Chávez sorprendió con su tajante respuesta cuando se le preguntó su opinión acerca del altercado entre Saúl "Canelo" Álvarez y Caleb Plant, previo a su pelea de box del próximo 6 de noviembre.

Un grupo de reporteros abordó al "César del boxeo" para pedirle su opinión acerca del incidente ocurrido la semana pasada entre el tapatío y el estadounidense, pero no lo tomó a bien y envió un claro mensaje.

Foto: Captura de Twitter

La contundente respuesta de Chávez

"Son calenturas, a mi también me pasó. A todos nos pasan en las previas de las peleas sabes. Es normal, así son las conferencias en el boxeo, ya no me digan nada del 'Canelo'", respondió el expugilista de 59 años.

En agosto pasado, el exboxeador sonorense confesó que sus hijos Julio César Jr. y Omar se distanciaron de él porque en su última pelea de box (contra el "Macho" Camacho Jr.) subió al ring a Álvarez Barragán.

"El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan", dijo Chávez en aquella ocasión en entrevista con Yordi Rosado.

Por otra parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, desaprobó el encontronazo que tuvieron el "Canelo" y Plant la semana pasada.

"Esto es una total irresponsabilidad de los promotores, no puedes poner a dos boxeadores que tienen un pique natural a unos días de la pelea. Si la gente cree que es show, eso es secundario", aseveró Sulaimán en entrevista con Pasión W.

EVG