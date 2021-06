BOX: Julio César Chávez se le rebela a su médico, quien le prohíbe pelear

A unos cuantos días de que se despida del box con su última pelea de exhibición, la cual será ante Héctor "Macho" Camacho Jr., en Julio César Chávez pueden más las ganas y el deseo por complacer a sus aficionados que las recomendaciones de su médico.

Y es que el galeno le advirtió al "César del Boxeo" que quitarse la careta es demasiado riesgo, a grado tal que podría darle un derrame cerebral.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué le dijo el médico a Julio César Chávez?

"Me dice que no puedo quitarme la careta, que es muy peligroso y que puede darme un derrame cerebral. Pero yo estoy en lo mío, yo estoy pensando que me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que Dios quiera ¿Me entiendes? pero sí. Mis hijos están muy preocupados", comentó el originario de Ciudad Obregón, Sonora, a TV Azteca.

Sin embargo, el pugilista de 58 años admitió que sí le da un poco de temor la situación, tomando en cuenta también la diferencian de edad que hay entre él y Camacho Jr.

"Sí la verdad sí, o sea, estoy un poco preocupado. Lógicamente “Machito” Camacho está mucho más joven que yo, me entiendes. Y esta cosa ya se tornó un poco personal, y aunque sea con careta es peligroso para mí", subrayó Chávez.

Héctor "Macho" Camacho Jr., quien tiene 42 años de edad, no se sube al ring desde el 18 de mayo de 2019, cuando venció al dominicano Víctor Abreu.

¿Cuándo es la pelea entre Chávez y Camacho Jr.?

El combate entre Julio César Chávez y Héctor "Macho" Camacho Jr. se llevará a cabo el próximo sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco.

