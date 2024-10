BOX: Julio César Chávez volverá al cuadrilátero para pelear contra otra leyenda mexicana: “¡Vas a orinar sangre!”

Julio César Chávez y Erik ‘Terrible’ Morales están cada vez más cerca de concretar una histórica pelea de exhibición. A pesar de que ambos boxeadores nunca se enfrentaron en activo, la posibilidad de subirse al ring juntos se volvíó una posibilidad, luego de una intensa charla en el podcast “Un Round Más”.

En la conversación, Morales visitó la casa de ‘la Leyenda’ para hablar sobre la trayectoria del ‘César del Boxeo’ y su vida actual, marcada por la delicada problemática de sus hijos y en general de su entorno familiar. La plática subió de tono cuando ambos empezaron a especular sobre lo que habría sido un combate entre ellos en sus mejores momentos.

De hecho, en 2023 se había planeado un enfrentamiento entre Chávez y Morales en el Estadio Caliente de Tijuana. La pelea estaba programada para el 20 de mayo, pero un problema muscular de Chávez terminó frustrando el evento. Durante meses, circularon rumores de que Morales también había sido reticente a la pelea, lo que generó cierta fricción entre los exboxeadores.

Pero en el podcast, lejos de cualquier resentimiento, ambos mostraron interés en hacer realidad ese encuentro. Morales, en un tono ligero pero desafiante, lanzó la propuesta: "A mí me encantaría pelear contigo, sería un honor. No es para demostrar quién es más fuerte, simplemente por el gusto de compartir el ring contigo", dijo Morales, añadiendo que siempre ha admirado la carrera de Chávez.

Julio César, nunca corto de palabras, aceptó el reto de inmediato, dejando claro que aunque ya no esté en su mejor forma, sigue siendo peligroso. “Te prometo que ¡vas a orinar sangre!”, bromeó Chávez entre risas, asegurando que la experiencia no le ha quitado la dureza que lo caracterizaba en sus años de gloria. "Aunque pasen los años, lo chingón no se quita", dijo el excampeón.

