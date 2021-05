BOX: Pelea del "Canelo" se cancela, anuncia padre de Saunders

La pelea del "Canelo" Álvarez contra Billy Joe Saunders se cancelaría, de acuerdo con el padre del púgil británico, quien aseguró que el combate "se cayó".

En entrevista con iFL TV, el padre de Billy Joe Saunders aseguró que la pelea no se llevará a cabo este sábado 8 de mayo, debido a que no han llegado a un acuerdo sobre el tamaño del ring.

“La pelea (entre Canelo y Saunders) se cayó, se cancela. Las negociaciones se rompieron totalmente”, aseguró en la entrevista.

“Básicamente, nos dijeron que compremos los boletos de avión de regreso con nuestro propio dinero. Lo que (el equipo del Canelo) está intentando hacer es quitarle las piernas a Billy Joe. Estamos contra todo aquí. Al final del día no voy a dejar que mi hijo pelee con un ring de 20 pies contra el que se supone que es el rey libra por libra del boxeo”, agregó.

Saunders no se presentó al primer careo que se llevó a cabo este martes 4 de mayo, aumentando los rumores de la supuesta cancelación de la pelea.

te puede interesar BOX: Billy Joe Saunders asegura que su pelea ante "Canelo" Álvarez está arreglada

CANELO ASEGURA QUE LA PELEA DEBE SEGUIR EN PIE

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez aseguró que la pelea sigue en pie y que el peleador británico se debe presentar el sábado al combate.

“No es extraño. Es una persona muy irresponsable en este tipo de cosas. Pone muchas excusas, y no me preocupa. Aquí estoy, haciendo mi trabajo y es lo más importante. Nada me frustra a mí. Estoy enfocado 100% para ganar el sábado (...) Tiene que pelear el sábado. La pelea se tiene que hacer. En eso no hay ningún problema", sentenció.

rmp