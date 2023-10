Buffalo Bills vs New York Giants: Horario y canal dónde ver EN VIVO el juego de Semana 6 de la NFL GRATIS

El tradicional Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL lo protagonizan los favoritos Buffalo Bills ante unos disminuidos New York Giants que llegan con una victoria tras las primeras cinco fechas de la campaña.

Los Giants tienen foja de 1-4 en la temporada, por lo que salen al campo como víctimas ante uno irregulares Buffalo Bills, que cuentan con tres victorias y dos descalabros, pero con mucho por mejorar.

Buffalo llega con muchas bajas al duelo, mismas que generan dudas. El linebacker Matt Milano (lesionado de la pantorrilla derecha), el cornerback Tre’Davious White (ruptura del telón de Aquiles) y el tackle DaQuan Jones no estarán con los Bills.

¿Dónde ver el Buffalo Bills vs New York Giants?

El duelo entre Buffalo Bills vs New York Giants inicia este domingo 15 de octubre a las 18:20 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Star Plus.

Josh Allen (17), quarterback de los Buffalo Bills, corre rumbo a la zona de anotación para un touchdown en frente del safety de los Miami Dolphins, Jevon Holland, en el juego de Semana 4 de la NFL Foto: AP

Bills se concentran en sus jugadores saludables

Josh Norman no habría vuelto a Buffalo para una segunda estadía si no fuera porque una serie de lesiones diezmó a la defensa de los Bills. Pero el cornerback veterano enfatizó que tampoco habría firmado como miembro del equipo de prácticas de Buffalo un día antes si no considerara todavía que los Bills siguen siendo candidatos al título, sin importar lo golpeados que estén.

Pese a lo difícil que será reemplazar al linebacker Matt Milano (lesionado de la pantorrilla derecha), al cornerback Tre’Davious White (ruptura del telón de Aquiles) y al tackle DaQuan Jones (desgarro del pectoral), Norman deposita su confianza en las variantes de Buffalo y en la línea disruptiva, para que marquen la diferencia.

“Escuchen, independientemente de que alguien entre o salga, esta defensiva es amenazadora”, dijo Norman, de 35 años, quien mostró paciencia este verano para esperar la oportunidad adecuada a fin de extender su carrera a una duodécima temporada.

Josh Norman, cornerback de los Bills de Buffalo, corre para anotar luego de interceptar un pase en el partido ante los Dolphins de Miami Foto: AP

“Quiero decir que tenemos algunos veteranos en la línea y nadie quiere enfrentarlos”, añadió, en referencia a una unidad que ha conseguido 19 de las 21 capturas de quarterback con las que Buffalo lidera la liga. “Tenemos el grupo más talentoso de hombres que yo haya visto desde que estoy en la liga”.

Otra ventaja para Buffalo sería la dupla de safeties conformada por Micah Hyde y Jordan Poyer, juntos por siete temporadas, recordó Norman. “Ellos ayudan a los chicos que están a su alrededor. Eso los hace todavía mejores”, comentó.

Milano y Jones, quienes están fuera por tiempo indefinido y requerirán cirugía, aterrizaron el miércoles en la reserva de lesionados tras lastimarse el domingo, en una derrota por 25-20 ante Jacksonville. Se han unido a White, quien se lesionó una semana antes, en una victoria sobre Miami.

aar