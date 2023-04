Canelo Álvarez vs John Ryder: ¿Cuántos millones ganara el boxeador mexicano?

Cada vez falta menos para que el boxeador mexicano Saúl Álvarez, campeón del mundo indiscutido de peso supermediano, se suba al ring para defender sus cuatro coronas ante el británico John Ryder, pelea que le dejará millones de pesos en ganancias al Canelo.

Después de más de una década de no pelear en México, el Canelo regresa a la tierra que lo vio nacer y para poder pelear en Jalisco el pugilista monarca de las 168 libras bajó sus pretensiones económicas.

Saúl "Canelo" Álvarez sigue su preparación para su pelea ante John Ryder. Foto: Instagram @canelo

Santos Saúl Álvarez Barragán está acostumbrado a las grandes bolsas, pero de acuerdo con la prensa especializada por su combate del próximo 6 de mayo solo ganará 14.3 millones de dólares; 10 de ellos por subir al ensogado y 4.3 por patrocinadores.

Este pago de 14.3 mmd está muy por debajo de lo que el Canelo se embolsó en su última pelea ante Gennady GGG Golovkin, pues la ganancia del boxeador mexicano, de acuerdo con prensa especializada, fue alrededor de 65 millones de dólares.

Canelo Álvarez se cansa de Juan Manuel Márquez

Saúl "Canelo" Álvarez, durante toda su carrera, ha tenido varios detractores, entre ellos el ahora boxeador en retiro Juan Manuel Márquez, quien en diversas oportunidades ha señalado y cuestionado el legado del tapatío dentro del deporte de los puños.

"Canelo" se prepara para defender sus campeonatos de las 168 libras (CMB, OMB, AMB y FIB) ante el británico John Ryder, pero al "Dinamita" no le gustó la elección del rival, pues él preferiría que el elegido sea David Benavidez.

"A mí me gustaría que enfrentara a (David) Benavidez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo? Ese tipo de peleas son las que queremos ver. En vez de una revancha con Bivol, Canelo debería pelear con Benavidez. Que también sería una gran pelea", dijo Juan Manuel.

El Canelo Álvarez durante un entrenamiento. Foto: Instagram @canelo

Las palabras del Dinamita Márquez llegaron a odios de Álvarez Barragán, quien no se guardó nada, pues señaló que desconoce el motivo por el cual el boxeador nacido en Iztacalco lo critica tanto, además de decir que es de "lástima" que le tenga envidia.

"Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza", señaló Canelo para Rolling Stone.

aar