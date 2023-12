'Canelo' no le teme a Benavidez y le restriega que "puedo hacer lo que se me pegue la gana"

Los dimes y diretes entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez parecen lejos de llegar a su fin y ahora fue el turno del boxeador mexicano, quien le mandó un contundente mensaje al Bandera Roja, luego de que éste y la afición han insinuado que el tapatío no quiere que se realice dicha pelea.

"Se pueden decir muchas cosas pero al final de cuentas en este momento el rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana", aseguró ante la prensa y de manera tajante Álvarez Barragán en respuesta a esos comentarios.

Por otra parte, el 'Canelo' dejó en claro que en el 2024 tiene contemplado subirse al ring en los meses en los que acostumbra (mayo y septiembre) y adelantó que la próxima semana tendrá una junta para evaluar próximos rivales.

¡ATENCIÓN! 'Canelo' le responde a David Benavidez de manera contundente: "El Rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana".😱#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/AlvFJmuuCy — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 9, 2023

"Ahorita mis fechas son mayo y septiembre, son en las que siempre espero pelear, pero ahorita rivales no tengo. El lunes voy a tener una junta para ver qué es lo que sigue", comentó el pugilista jalisciense.

El 'Canelo' Álvarez también señaló que está acostumbrado a que la gente y un sector de los medios de comunicación minimicen sus logros y digan que a lo largo de su carrera ha evadido combates, por lo que dejó entrever que no le quita el sueño enfrentar a Benavidez.

"Siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo; lo he hecho todo", ahondó el originario de Guadalajara.

Julio César Chávez le manda indirecta al 'Canelo'

En su pronóstico de la pelea de box entre el mexicano Jaime Munguía y el británico John Ryder, a celebrarse en enero del 2024, el legendario Julio César Chávez pareció enviarle una indirecta a Saúl 'Canelo' Álvarez.

El 'César del Boxeo' fue cuestionado acerca del esperado combate, a lo que indicó que su expectativa es que Munguía derrote por nocaut a Ryder, a quien Álvarez Barragán derrotó en mayo pasado por decisión unánime.

"La verdad se ve una pelea complicada, pero estoy seguro de que el mexicano va a ganar y va a ganar por nocaut, lo estoy advirtiendo", aseveró Julio César Chávez en charla con Box Azteca.

EVG