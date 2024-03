¿‘Canelo’ obligado a enfrentar a Munguía? Óscar de la Hoya hace impactantes declaraciones sobre el acuerdo

El ahora promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, hizo recientes declaraciones sobre la decisión de Saúl 'Canelo' Álvarez de enfrentar a Jaime Munguía. Según el exboxeador, el pugilista tapatío no tuvo más opción que aceptar este combate, a pesar de tener otras alternativas disponibles para el fin de semana del 5 de mayo.

En entrevista con el canal KO Artist Sports, el 'Golden Boy' afirmó que el campeón indiscutido se estaba quedando sin opciones para mantener su prestigio y las altas expectativas sobre sus próximos combates, reafirmando sus títulos con oponentes que estuvieran en su mejor momento.

“Canelo realmente no tenía opción. No iba a pelear con (Jermell) Charlo, no iba a pelear con (David) Benavidez. Así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”, mencionó el excampeón olímpico.

La relación contractual de 'Canelo' con PBC había llegado a su fin, con el equipo de Matchroom intentando organizar un combate con Edgar Berlanga, aunque sin éxito. Por lo que las negociaciones tuvieron que volver con PBC, llegando a un acuerdo para una pelea única con el nacido en Baja California.

El 5 de mayo… he estado pidiendo una pelea entre mexicanos desde hace mucho tiempo, ahora la tenemos Óscar de la Hoya/ KO Artist Sports