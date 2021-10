Carlos Padilla Becerra dejará de ser el presidente del Comité Olímpico Mexicano

A través de una carta, el actual presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra dio a conocer que no seguirá en su cargo y, por lo mismo, no se postulará para las próximas elecciones de cara al siguiente proceso Olímpico.

"Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de no participar en los procedimientos que habrán de culminar en la próxima Asamblea General del Comité Olímpico Mexicano 2021, en la que se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo de nuestro organismo deportivo", se puede leer en el escrito.

Padilla Becerra fue electo para el proceso de 2012 a 2016 y en dicho año también fue elegido para comandar el deporte mexicano de 2016 a 2020, pero para los siguientes años prefirió hacerse a un lado.

Muchos rumores han comenzado a salir de quién podría ocupar su lugar y los dos nombres que suenan más fuerte son los de Mari Jose Alcalá, presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y Jimena Saldaña, vicepresidenta del COM.

Otro de los que podría llegar a ocupar la silla de presidente del Comité Olímpico Mexicano es el medallista en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves presidente de Medallistas Olímpicos de México.

