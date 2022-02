Carlos Salcedo despotrica contra ex leyenda del futbol mexicano (VIDEO)

Carlos Salcedo es un jugador con un fuerte carácter dentro y fuera de la cancha y en una entrevista con el YouTuber Werevertumorro no se guardó nada y reconoció que siempre ha recibido muchas críticas.

"El Titán" aseguró que uno de los exfutbolistas que más habló mal de él fue Luis García, pero Salcedo le recordó que él en una final no quiso patear el penalti y se lo cedió a Alberto Coyote.

"La verdad es que me dijeron de todo, pero uno de los comentaristas, exfutbolista, que fue de los que más me tiró cuando fallé el penal, se cagó en una final y dejó que otro pateara y lo falló. Hablan y dicen pero no recuerdan lo suyo", dijo el central mexicano, en relación a la final de 1998 entre Chivas y Necaxa.

¿Por qué criticaron a Carlos Salcedo?

En la plática, Carlos Salcedo recordó el penalti que falló en la Copa Oro de 2021 ante Canadá y aseguró que recibió muchas críticas al respecto, pero reiteró que todos han tenido errores.

México disputada un partido ante Canadá y corría el minuto 65, "Tecatito" Corona fue derribado dentro del área en una jugada muy polémica que al final el central terminó marcado la pena máxima.

Rogelio Funes Mori iba a ser el encargado de cobrar el penalti, pero Carlos Salcedo le pidió el balón y el "Mellizo" en un acto de compañerismo se lo dio y le deseó suerte.

Maxime Crépeau, el portero canadiense, se lanzó a la derecha y debuto el disparo de Carlos Salcedo, quien no tuvo un buen torneo con la Selección de México.

