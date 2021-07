Carlos Tevez define su futuro un mes después de decirle adiós a Boca Juniors

Un mes después de haber dejado las filas de Boca Juniors, el veterano delantero argentino Carlos Tevez habría decidido continuar su carrera en al MLS.

Augusto César, en ESPN F12, adelantó que al "Apache" le llegaron tres ofertas de clubes de la Primera División de Estados Unidos. El originario de Ciudadela, Buenos Aires, se encuentra de vacaciones con su familia en Miami.

¿Cuales son los clubes que pretenden a Carlitos?

De acuerdo con el cronista, los clubes interesados son Atlanta United, dirigido por Gabriel Heinze; Inter de Miami, de David Beckham y Minnesota United FC, donde militan Wanchope Ábila (antiguo compañero de Tévez en Boca) y Bebelo Reynoso.

Solo queda esperar qué club le dará el cupo de jugador franquicia a Carlos Tévez Martínez, ya que este puesto no tiene tope salarial.

“No sé si decir que me retiro, porque en tres meses tal vez me levanto con ganas de jugar y retorno a las canchas. Pero no con la camiseta de Boca, eso ya no”, dijo el dos veces mundialista con la Albicelestes el mes pasado, dejando en el aire la posibilidad de seguir jugando luego de la salida del club de sus amores.

