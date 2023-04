Caso Dani Alves: Amigo del futbolista revela detalles cruciales de lo ocurrido en discoteca de Barcelona

Bruno Brasil, amigo del futbolista Dani Alves, dio a conocer detalles de lo ocurrido en la discoteca de Barcelona en diciembre pasado, donde una mujer acusó al deportista de agresión sexual, motivo por el que desde hace tres meses el exPumas se encuentra en la cárcel.

Bruno, quien estuvo aquella noche con el exjugador del Barcelona en la discoteca Sutton, afirmó que fue la denunciante la que se acercó a Alves y no al revés.

"Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (con la mujer que acusa a Alves), que se acercó a él, en algunos momentos bailando, rozándose, llamando su atención. Recuerdo que en un momento de la noche, Dani se separó de ella para hablar con otras amigas y esta misma joven volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos", comentó Brasil en el programa español 'Y Ahora Sonsoles'.

Bruno, quien es el único de los amigos de Dani Alves que ha ido a verlo a la cárcel, también indicó que no escuchó algo extraño y que incluso cuando la denunciante salió del baño se despidió de él de manera nomal.

"Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un 'give me five' y su prima un beso en la mejilla", subrayó la amistad del originario de Juazeiro, Bahía.

El enigmático mensaje del hermano de Dani Alves

El caso de Dani Alves no ha dejado de sonar desde que procedió la denuncia en su contra sobre abuso sexual. La familia del exfutbolista de Pumas ha mostrado su apoyo incondicional y su hermano Ney es el que ha estado más activo en redes sociales.

Por medio de sus historias de Instagram, Ney dio a entender que se siente agradecido por su libertad, caso contrario al de su hermano. Hace años el cantante estuvo involucrado en una controversia sobre homicidio, que terminó siendo un malentendido.

“Jesús, hoy no quiero pedirte nada. Solamente quiero agradecerte por mi salud, por mi familia, por el pan de cada día, por mi libertad y por la oportunidad de un día más. Gracias Dios”, escribió el mayor de los Alves da Silva.

EVG