Chabelo: ¡Adiós, leyenda! El mundo del deporte se despide del comediante

El deporte mexicano se unió a las muestras de cariño y respeto para Xavier López 'Chabelo', el amigo de todos los niño, quien murió este sábado a los 88 años de edad. Clubes y figuras del deporte le dieron el último adiós a una leyenda de la comedia nacional.

Chabelo era aficionado del América, club que compartió en su cuenta de Twitter: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López “Chabelo”. Nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Q.E.P.D".

Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa y dueño de las Águilas, se unió a la pena: "Se fue un grande de las pantallas de habla hispana, QEPD mi querido Xavier, un abrazo con mucho cariño a su familia", indicó en sus redes sociales.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López “Chabelo”.



Nuestras condolencias a todos sus seres queridos.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/v6Os5GhvZi — Club América (@ClubAmerica) March 25, 2023

Se fue un grande de las pantallas de habla hispana, QEPD mi querido Xavier, un abrazo con mucho cariño a su familia — emilio azcarraga (@eazcarraga) March 25, 2023

Xavier López formó parte de las familias mexicanas por años, pues con su programa abarcó a diferentes generaciones de televidentes. El periodista José Ramón Fernández dedicó un extenso mensaje para el amigo de todo los niños.

"Referente de la televisión mexicana. Marcó una época y su historia está en los corazones de muchas generaciones que cada mañana de domingo lo disfrutaban en sus hogares con su programa de concursos Descanse en Paz el gran actor y comediante, EL ETERNO NIÑO, Xavier López", escribió.

Referente de la televisión mexicana. Marcó una época y su historia está en los corazones de muchas generaciones que cada mañana de domingo lo disfrutaban en sus hogares con su programa de concursos

Descanse en Paz el gran actor y comediante, EL ETERNO NIÑO, Xavier López #Chabelo pic.twitter.com/UKDOhpRXsc — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 25, 2023

La familia del fútbol en México lamenta profundamente el fallecimiento de un ícono de la televisión mexicana, Xavier López "Chabelo".



Hasta siempre, Cuate. pic.twitter.com/j1utMhbTXX — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 25, 2023

Un ícono de la televisión mexicana, amante del fútbol y querido por todo 🇲🇽.



Descanse en Paz, Xavier López ‘Chabelo’ 🕊.



Te llevaremos en nuestro corazón, muchas gracias por las alegrías , Cuate . pic.twitter.com/SqcxrmZBNB — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2023

Así nació el amor entre Chabelo y el América

'Chabelo', además de ser un gran humorista, era uno de los más fieles seguidores del Club América, equipo que lo enamoró de manera inesperada cuando tenía tan solo nueve años de edad.

"Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Vendía cigarros en el hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos", indicó el comediante en entrevista con CNN.

🧒 Que pases un gran domingo en familia, como Chabelo cada domingo.

🔸#SOMOSAMÉRICA 🔹 pic.twitter.com/lGnsIflD7Q — Club América (@ClubAmerica) July 5, 2020

'Chabelo' recordó que su amor por las Águilas inició cuando vendía cigarros en la calle y fue gracias a sus amistades de ese entonces, pero lo que terminó por hacerlo un gran fan fue que el América se convirtió en el primer equipo que veía jugar futbol.

"Mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista", detalló.

En 2020, el cuadro de Coapa compartió una foto de Chabelo en las instalaciones azulcremas con los exjugadores Germán Villa y José Antonio 'Gringo' Castro.

