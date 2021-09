Champions League: Roban medalla a crack de Chelsea durante el juego ante el Zenit

Mientras se disputaba el Chelsea vs Zenit de St. Petersburgo en la Champions League, un grupo de ladrones entró en la casa de Reece James y robó la medalla que ganó en la final de mayo pasado.

El jugador Blue compartió en su cuenta de Instagram que su casa fue saqueada mientras el Chelsea derrotaba en la Champions al Zenit, por marcador de 1-0.

“Estas medallas se ganaron en representación de Chelsea e Inglaterra, honores que nunca me lo podrán quitar, tenga o no las medallas físicas para demostrarlo. Sin embargo, hago un llamado a todos mis fanáticos de Chelsea e Inglaterra para que me ayuden a identificar y entregar a estos individuos", declaro James en redes sociales.

te puede interesar Champions League: Sheriff, el modesto equipo que vale menos que el Mazatlán FC

LA POLICIA YA INVESTIGA A LOS LADRONES

Reece James alertó que las autoridades locales se encuentran investigando los hechos y añadió que durante el robo no se encontraba nadie en su casa.

El defensa de 21 años fue parte del equipo que derrotó al Manchester City en la final de la Champions League que se disputó el 29 de mayo pasado.

aar