"Chicharito" Hernández rompe en llanto al hablar de sus hijos: No puedo vivir con ellos

Los últimos dos años no han sido sencillos para Javier "Chicharito" Hernández. Al margen de su ausencia de la Selección Mexicana, el atacante tapatío lamenta mucho no poder estar cerca de sus hijos Noah y Nala.

El delantero del LA Galaxy, club con el que disputa su tercera temporada en la MLS, habló abiertamente acerca del distanciamiento de los hijos que tuvo con la modelo australiano Sarah Kohan.

"Yo no he querido que supieran y que sepan eso, pero sí son los dos seres que más amo en mi vida. Me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo y no queda más que sacarle jugo, aprender", reveló el "Chicharito" en medio de lágrimas en entrevista con Jorge Ramos, la cual se transmitirá completa en la plataforma VIX.

En el mismo tenor, el goleador histórico del Tricolor comentó que cuando sus hijos sean más grandes se enterarán de varias cosas, al tiempo que lamentó no poder vivir con ellos.

"Cuando mis hijos crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valgan la pena muchas cosas que no he vivido, que no puedo vivir con ellos ahorita", agregó Hernández Balcázar, quien no pudo contener el llanto.

"Chicharito" reconoce deuda con Sarah Kohan

En el diálogo con Jorge Ramos, el futbolista surgido de la cantera de Chivas admitió que no fue la mejor pareja posible con Sarah Kohan, lo que repercutió en el fin de la relación entre ambos.

"No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser", ahondó el "Chicharito" Hernández.

En lo que va de la actual campaña de la MLS, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, acumula cinco goles y 1,055 minutos en 12 cotejos con el LA Galaxy.

EVG