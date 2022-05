"Chicharito" Hernández defiende al "Canelo" de críticas tras derrota ante Bivol

El goleador tapatío Javier "Chicharito" Hernández salió en defensa de Saúl "Canelo" Álvarez, quien fue objeto de múltiples críticas en las redes sociales luego de su derrota ante el ruso Dmitry Bivol el pasado sábado.

"Es increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuantos años y ya toda la gente lo quiere crucificar", comentó Hernández Balcázar tras un acto del LA Galaxy acerca de salud mental, deporte y juventud.

El goleador histórico de la Selección Mexicana dejó de manifiesto su desacuerdo en que a los deportistas se les defina de acuerdo a un resultado.

¡NO LO PUEDE CREER! 🇲🇽



"Canelo apenas tuvo su segunda derrota en no sé cuántos años y la gente lo está crucificando"



- Chicharito pic.twitter.com/XjCCYuzYip — Analistas (@SomosAnalistas_) May 11, 2022

"A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso. 'Canelo' era el primero que quería ganar, igual que Checo Pérez era el primero que quería estar en el podio y hasta ganar la carrera. Una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista ching...", subrayó.

La caída frente a Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas significó el primer tropiezo para Álvarez Barragán en casi nueve años, pues no salía vencido desde el 14 de septiembre de 2013, cuando perdió contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

te puede interesar ¡Atención! "Chicharito" Hernández estaría a un paso de regresar a Europa

¿Cómo le ha ido al "Chicharito" Hernández en la temporada?

En lo que va de la actual campaña, el "Chicharito" Hernández acumula cinco goles con el LA Galaxy en la MLS, los cuales ha conseguido en 11 compromisos.

Sin embargo, el atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas no anota desde el pasado 9 de abril, cuando colaboró con un tanto para el triunfo de los suyos sobre el LAFC en el denominado clásico del tráfico.

Este miércoles por la noche, "Chicharito" y compañía se miden ante el California United Strikes FC en la ronda de 32 de la U.S. Open Cup. En la MLS, su siguiente duelo es el próximo sábado 14 de mayo, cuando enfrenten como locales al FC Dallas.

EVG