MLS: ¡ADIÓS, VAQUERO! "Chicharito" Hernández revela la fecha de su retiro

Javier "Chicharito" Hernández, delantero mexicano del LA Galaxy, se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la MLS y está teniendo un gran inicio de temporada con el cuadro angelino, pero lanzó un revelador cometario sobre la fecha de su retiro de las canchas.

"Sí me veo retirado a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría. Quién sabe, tengo 33, si me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo", dijo el "Chicharito".

En la oficina 💼⚽️ pic.twitter.com/AYpMsDOGk7 — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) April 28, 2022

Sumado a esto, el delantero salido de la cantera de las Chivas de Guadalajara puntualizó que se ve fuera de la actividad profesional a mediano plazo, pero no descarta hacerlo esta misma campaña: "La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro”.

"Chicharito" ha vivido su carrera como futbolista en el máximo nivel deportivo, pues en Europa jugó para el Manchester United y el Real Madrid, por lo que el mexicano sabe que el estado físico es importante para poder rendir a un estado óptimo.

"Si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe", aseveró.

MLS: "Chicharito" y Galaxy donan a un albergue en Jalisco

Javier "Chicharito" Hernández, delantero sensación de la Major League Soccer (MLS), y la Fundación de LA Galaxy donaron 10 mil dólares al Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara, Jalisco.

El máximo anotador de la Selección Mexicana fue el encargado de entregar el donativo y dio un mensaje para que el dinero sea usado de forma responsable.

Javier "Chicharito" @CH14_ Hernández y @LAGalaxy realizaron un donativo de 10 mil dólares al Albergue Infantil Los Pinos pic.twitter.com/8bAcUm0U2k — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) May 2, 2022

"La organización con el Galaxy, la Fundación quisimos donar, y digo que hicimos porque soy parte de esta organización. Una donación de 10 mil dólares para el albergue y para todos los programas de alimentación infantil, así que espero lo puedan disfrutar y que se aproveche de la mejor manera”, indicó CH14.

El Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara proporciona a niños, adolescentes y familias en situación vulnerable o de extrema pobreza, una alternativa de desarrollo humano, con la intención de mejorar la situación que viven.

