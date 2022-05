La novela entre Alexis Vega y las Chivas llegó a su fin, pues luego de estar semanas en negociaciones para la renovación, el delantero y el club rojiblanco firmaron una extensión del mismo, sin embargo, el jugador mexicano podría salir el balompié europeo.

De acuerdo con información de Rebaño Pasión, existen detalles en el nuevo contrato de Vega con la institución que le permitirían sumarse a un equipo del viejo continente, pues la cláusula de Alexis en México se elevó de precio, pero para Europa sería considerablemente más baja.

Es decir, si algún equipo de la Liga MX quiere hacerse de los servicios de Alexis Vega el costó será más alto a la transferencia que un club europeo tendría que hacer. Además, el delantero ex del Toluca pidió un aumento de sueldo, que fue lo que alargó la negociaciones, pero que Chivas terminó por aceptar.

Cuando se dio a conocer que Alexis Vega y las Chivas renovaron su contrato, el delantero dijo en conferencia de prensa que estaba contento por seguir en el Rebaño, además, en sus redes sociales colgó un emotivo mensaje.

"Me quedo por amor al club. Me quedo por la gente que no abandona. Me quedo por qué quiero la 13 (la Liga MX)", escribió Alexis Vega en su cuenta de Twitter.

