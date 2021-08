CHIVAS: "Chicote" Calderón ofrece disculpas a afición del Rebaño Sagrado

Después del intercambiar insultos con un sector de aficionados de Chivas, Cristian "Chicote" Calderón ofreció disculpas por su comportamiento.

El jugador del Guadalajara reconoció que le molestó mucho recibir insultos de los seguidores rojiblancos tras la derrota del club frente al León en la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021.

Foto: Captura de Instagram

El mensaje del "Chicote"

Mediante una de sus historias de Instagram, el "Chicote" aprovechó para ofrecer disculpas por lo ocurrido por medio de un mensaje en el que invita a la afición a que manifieste su molestia sin necesidad de recurrir a la violencia.

"Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción, de verdad, perdón. Lo estamos dando todo, pero no ha sido suficiente, créanme que por falta de hue... no ha sido", es parte del mensaje del jugador de Chivas.

Calderón del Real, quien forma parte del Rebaño Sagrado desde el Torneo Clausura 2020, pidió a los fans de la escuadra tapatía que no se metan con las familias de los jugadores.

"Acepto con humildad todas las críticas, que son merecidas y tienen derecho de expresarse, pero hagámoslo sin violencia, y sobre todo sin involucrar a las familias, que no tienen nada que ver en esto", subrayó.

El descalabro ante el León dejó a Chivas con cinco unidades en el sitio 12 de la clasificación en la Liga MX. Su única victoria de la campaña hasta el momento se registró el pasado 30 de julio, cuando venció 2-0 al Puebla a domicilio.

