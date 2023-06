Chivas: ¡Insólito! La final ante Tigres se podría anular por una sorprendente petición; ¿cuándo se volvería a jugar?

La afición de Chivas sigue dolida por la dolorosa remontada y victoria de Tigres en la final de vuelta del Clausura 2023, encuentro en el que no faltó la polémica.

Un sector de seguidores del Rebaño Sagrado están haciendo ruido en redes sociales para exigirle a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que investigue una supuesta alineación indebida de los de la UANL momentos después de la expulsión de Sebastián Córdova, misma que ocurrió al minuto 117, para que se le anule el título a los regios.

La cuenta de Facebook de El chivahermano compartió en su perfil la petición de este grupo de aficionados de Chivas que solicitan que los interesados firmen una petición en Change.org.

"Ya son muchos msgs (sic) que recibo de mis ChivaHermanos que comparta este link y pongan su firma para que la liga investigue una supuesta alineación indebida de tigres en la final de vuelta, para mi esto ya no tiene importancia en lo personal, pero pues siempre trataré de apoyar a nuestra afición", fue el texto con el que esta cuenta de Facebook compartió la peculiar petición de los fans del equipo rojiblanco.

La expulsión de Sebastián Córdova se dio en los últimos momentos del segundo tiempo extra, cuando tocó el balón con la mano después de caer al césped tras un forcejeo con Jesús 'Chapo' Sánchez.

¿Por qué pide alineación indebida la afición de Chivas?

El argumento de los seguidores de Chivas para pedir alineación indebida de Tigres en los últimos minutos del segundo tiempo extra de la final de la Liga MX se debe a que los norteños terminaron solamente con dos mexicanos en la cancha (Diego Reyes y Javier Aquino).

El Artículo 48 del reglamento de la FMF indica que entre los futbolistas titulares de un club debe haber mínimo tres mexicanos con actividad permanentemente.

No obstante, dicho Artículo también menciona que "Si previo a la finalización del partido un Jugador FM es expulsado, no se considerará alineación indebida. Siempre y cuando no se excedan de los máximo OCHO Jugadores NFM permitidos en el terreno de juego, a menos de que se estipule lo contrario en los siguientes párrafos del presente articulo".

"Si durante un encuentro un Jugador Fm sufre una lesión y por esta razón no puede continuar en el terreno de juego antes de que el encuentro finalice, y el Club al que pertenece no tiene cambios disponibles, es decir, agotó sus oportunidades y/o posibilidades de cambio, no se considerará alineación indebida, puesto que está fuera de sus posibilidades cumplir con lo estipulado en el presente artículo", agrega el reglamento.

