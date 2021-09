CHIVAS: Jaime Lozano y su firme postura respecto a jugar con puros mexicanos

Tras no seguir al frente de la Selección Mexicana Sub 23, el nombre de Jaime Lozano es uno de los que ha sonado como posible sustituto de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo de Chivas.

Luego de que en semanas anteriores el "Rey Midas" opinó que para el Guadalajara es una desventaja jugar con puros mexicanos, el "Jimmy" emitió su opinión al respecto.

¿Qué fue lo que dijo Lozano?

Contrario al pensamiento de Vucetich, Lozano Espín no encuentra desventajas en el hecho de que Chivas cuente con puros mexicanos en su plantilla.

"Para mí es un privilegio haber podido dirigir a estos jóvenes y lo comenté ahí y no lo decía de dientes para fuera, porque no me gusta vender humo, pero para mí éramos la mejor selección, hombre por hombre y sobre todo por los momentos en los que llegábamos", aseveró el exfutbolista de 42 años en el podcast "La Pelota al que sabe", poniendo como ejemplo el papel que tuvo la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que se colgaron el bronce.

Desde su fundación en 1906, el Guadalajara siempre ha contado con futbolistas connacionales en sus filas, lo que ha sido fundamental para su popularidad y éxito en la historia de la Liga MX.

Sin embargo, los últimos años no han sido los mejores para Chivas, que cosecha tres títulos ligueros desde que surgieron los torneos cortos en el Invierno 1996.

EVG